"الجن" ينهي حياة سيدة في سمالوط بالمنيا

في واقعة أصابت الجميع بالذعر والخوف بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حيث لقيت فتاة عشرينية حتفها بسبب قيامها بأعمال السحر والشعوذة من قبل أحد مشايخ الجان، حيث استقبلت مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، اليوم الأثنين، جثمان فتاة عشرينية العمر، يدعى انها متوفية من أعمال السحر، واودعت جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من مساعده للمرور والحماية المدنية اللواء احمد الحيني والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوفاة فتاة عشرينية العمر من قرية داقوف التابعة لمركز سمالوط غرب، مبلغ من زوجها انها توفت اثر اعمال السحر، وانتقل علي الفور لمعاينة محل الواقعة للوقوف علي اسباب الواقعة، العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة غرب، والمقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز، والمقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس المباحث، ومعاونيه الرائدان محمد ابو العزائم ، ومحمد ابو العزائم ، وبالمعاينة والفحص الأولى، تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، وادعى زوجها انها كانت تعانى من اعمال السحر ، وتعالج من قبل احد المشايخ.

وذكر زوجها في التحقيقات الأولية، ان الشيخ المعالج ذكر انها تعانى من وجود " جن " وكان الشيخ المعالج متواجد معها قبل وفاتها بساعات، وبعد ذلك نامت واصبحت اليوم متوفية ، وأمرت النيابة العامة ، بإستدعاء الشيخ المعالج وزوجها لسماع اقوالهم مع التحفظ عليهما، وندب مفتش صحة المركز الدكتور بيشوى جريس، لمناظره الجثمان وبيان اذا كان يوجد بها شبهة جنائية من عدمه ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .