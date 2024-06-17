الإثنين 17 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أزهرى: ارتفاع الحرارة لم يمنع الحجاج من إتمام فريضة الحج

إبراهيم رضا أحد
إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن حجاج بيت الله ما زالوا مستمرين في تأدية شعائر الحج، موضحًا أن هذه الأيام من أشرف أيام الدنيا على الإطلاق وذلك لأنها تشمل الكثير من المعاني الدينية السامية.

 

وقال “رضا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، لهذا قال النبي في حديث شريف له: "ما من أيام أحب العمل الصالح فيها إلى الله أكثر من هذه الأيام".

 

وشدد على أن ارتفاع درجة الحرارة في مكة المكرمة هذا العام لم تمنع الحجاج من الإقبال على مناسك الحج في المملكة العربية السعودية لإتمام فريضة الحج، ولهذا كانت البشرى الإلهية في ذلك سقوط الأمطار على الحجاج، مؤكدًا أن الحج هو للقادرين ماليًا وبدنيًا على تأدية هذا الركن الإسلامي، وبالتالي ليس هناك حرج على من هم غير قادرين على إتمام الحج.

مواد متعلقة

وكيل إدارة ري القناطر الخيرية تكشف مميزات الحدائق والمنتزهات (فيديو)

أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من ممشى أهل مصر.. فيديو

احتفالات المصريين في حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية.. فيديو

"إكسترا نيوز" ترصد احتفال المصريين بعيد الأضحى من "حديقة الطفل"

لم يدخل أي شاحنات مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم .. فيديو

مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان".. زيادة وعي الشباب بخطورة تعاطي المخدرات

في موسم الحج.. جمال رائف: قلوب المصريين ودعواتهم تصاحب سعي الرئيس السيسي

"الأونروا": قتلانا بحرب غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة
الجريدة الورقية