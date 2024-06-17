أزهرى: ارتفاع الحرارة لم يمنع الحجاج من إتمام فريضة الحج

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن حجاج بيت الله ما زالوا مستمرين في تأدية شعائر الحج، موضحًا أن هذه الأيام من أشرف أيام الدنيا على الإطلاق وذلك لأنها تشمل الكثير من المعاني الدينية السامية.

وقال “رضا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، لهذا قال النبي في حديث شريف له: "ما من أيام أحب العمل الصالح فيها إلى الله أكثر من هذه الأيام".

وشدد على أن ارتفاع درجة الحرارة في مكة المكرمة هذا العام لم تمنع الحجاج من الإقبال على مناسك الحج في المملكة العربية السعودية لإتمام فريضة الحج، ولهذا كانت البشرى الإلهية في ذلك سقوط الأمطار على الحجاج، مؤكدًا أن الحج هو للقادرين ماليًا وبدنيًا على تأدية هذا الركن الإسلامي، وبالتالي ليس هناك حرج على من هم غير قادرين على إتمام الحج.