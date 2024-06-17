بروتوكول تعاون بين جامعتى القاهرة ونيو جيزة

فى مجال الدراسات الطبية والصيدلانية والأسنان

وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة ووزير الصحة وعميد طب قصر العينى الأسبق، بروتوكول تعاون مشترك فى مجال الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الفم والأسنان لتطوير البرامج الأكاديمية ودعم المناهج العلمية، وتنمية القدرات البحثية، وتطوير المهارات الإكلينيكية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، ودعم برامج التدريب الطبى والمهنى.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من جامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، والدكتورة غادة عبدالبارى عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة علا عمر عميدة كلية طب الأسنان، ومن جامعة نيو جيزة حضرت الدكتورة لميس رجب نائب رئيس الجامعة، والدكتورة راندا السلاوى عميدة كلية طب الأسنان، والدكتورة لمياء محسن عميدة كلية الطب، والدكتور خالد حجازى عميد كلية الإدارة، والدكتورة منال محمد عميدة كلية الصيدلة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، على العلاقات القوية التى تجمع بين جامعة القاهرة وجامعة نيو جيزة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون بين الجامعتين من خلال 3 كليات مهمة تمثل رأس القطاع الطبى من أجل تقديم خدمات تعليمية وبحثية وطبية على مستوى عال من الكفاءة والتميز تصب فى النهاية لصالح المواطن المصرى، لافتًا إلى الدور التاريخى لجامعة القاهرة فى تعاونها مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المرموقة.

وشدد «الخشت» على الدور المهم الذى تقوم به جامعة القاهرة داخل كافة الجامعات والمؤسسات العلمية من أجل النهوض بالمستوى العلمى والثقافى، مشددًا على ضرورة التزام القطاع الطبى بالشروط التعليمية الصارمة والدقيقة لتخريج كوادر متميزة تقدم خدماتها العلاجية للمواطنين بمستوى عال من الدقة والكفاءة والجودة.

وأشار الدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، إلى اعتزازه بجامعة القاهرة وإدارتها، ومنوهًا إلى أنه تم توقيع أول بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة نيو جيزة عام 2009 عندما كانت تحت الإنشاء لتكون جامعة القاهرة هى الجامعة الراعية التى تقوم بدورها كمرشد أكاديمى لجامعة نيو جيزة، مؤكدًا أن جامعة نيو جيزة هى الضلع الذى أنجبته جامعة القاهرة وأنها نتاج تعاون مستمر منذ نشأتها مع جامعة القاهرة.