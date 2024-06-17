هوميلز يقترب من الانضمام إلى ريال مايوركا

أعلن وكيل أعمال النجم الألماني ماتس هوميلز اقترابه من الانتقال إلى صفوف فريق ريال مايوركا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، ضمن خطة النادي لدعم صفوفه في الميركاتو.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن هوميلز لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الحالي وافق على تخفيض راتبه، من أجل الانضمام لريال مايوركا الإسباني بالميركاتو الحالي.

وذكرت التقارير أن اللاعب يقضي إجازته في مايوركا دائمًا ومعتاد على المعيشة هناك ويريد الراحة فقط خلال الفترة المقبلة.

حقيقة اعتزال نوير بعد بطولة يورو 2024

كشف الألماني مانويل نوير حارس مرمى الماكينات حقيقة الأنباء التي ترددت حول اعتزاله عقب انتهاء بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

و رد مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، على إمكانية اعتزاله كرة القدم دوليًا عقب بطولة أمم أوروبا ” يورو 2024 “ قائلًا: " لا يمكنني التحدث عن هذا الأمر الآن ".

وأضاف صاحب الـ38 عامًا : " سأفكر في الأمر بعد نهاية البطولة ".