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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نوري شاهين مدربا لـ بوروسيا دورتموند.. رسميا

نوري شاهين مدربا
نوري شاهين مدربا لـ دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن مدربه الجديد بعد رحيل إيدين تيزريتش عن تدريب الفريق بشكل رسمي أمس الخميس.

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أكد نادي بوروسيا دورتموند أن التركي نوري شاهين سيكون مدربا لأسود الفيستيفال خلفا لـ تيزريتش الذي رحل بناءً على طلبه.

وأشار النادي الألماني إلى أن نوري شاهين وقع عقدا مع دورتموند يمتد حتى عام 2027، ليقود لاعب الفريق السابق صاحب الـ 35 عاما، تدريب أسود الفيستيفال.

نوري شاهين 

وكان تيزريتش قد قاد بروسيا دورتموند للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 أعوام، قبل الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد.

ويبلغ تيزريتش من العمر 41 عاما، وتولى تدريب الفريق الألماني بداية من عام 2020، وتمكن من تأهل فريقه لكأس العالم للأندية 2025، وأيضا دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

ونشر نادي بروسيا دورتموند بيانا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه "إيدين تيزريتش يترك بروسيا دورتموند، الفائز بكأس ألمانيا 2021، ووصافة دوري 2023، ونهائي أوروبا 2024، وهو من طلب إنهاء عقده على الفور، ووافق بروسيا دورتموند على طلب المدرب بعد مناقشة مشتركة".
 

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الجريدة الورقية