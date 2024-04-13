ريال مدريد يفوز على مايوركا بشق الأنفس

حقق ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف، ضمن منافسات الحولة الحادية والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف الريال الوحيد عن طريق لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ويستمر ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 78 نقطة، بينما يتجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر.

وكان ريال مدريد قد تعادل أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بنتيجة 3/3، في المباراة التي شهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي.

ومن المقرر أن يلعب الريال مواجهة العودة الأسبوع المقبل على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.