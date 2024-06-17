نهر النيل ملجأ أطفال أسوان للهروب من الحرارة.. والأهالي قلقون على أولادنا

ناشد أهالي مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، المسؤولين بمرسي البيارة من توافد الأطفال للسباحه بنهر النيل، مما يثير قلق الاهالي علي أبنائهم وخصوصا ان هذه المنطقه شهدت حالات غرق كثيره هذا العام، بسبب حرارة الجو توافد الاطفال للسباحه في نهر النيل، للتخلص من حرارة الجو، وخصوصا في عطلة العيد والإجازات.



والجدير بالذكر ان الوفد رصت المرسي شهر مارس الملض بعد تعدد حوادث الغرق للأطفال الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة أثناء السباحة فى مياه النيل تحديدًا عند بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وذلك بهدف الهروب من درجة حرارة الطقس يلجئون للاستمتاع بالسباحة فى النيل ونظرًا لعدم تمكنهم من السباحة منها يلقون بأيديهم إلى التهلكة.

وبعد وقوع حادث غرق طفل أثناء السباحة فى مياه النيل فى نفس المنطقة السالف ذكرها، ترصد "الوفد" تصريحات لعدد من الأهالى عن وقائع الغرق:



قال محمد حسن أحد أهالي منطقه المرسي، إنه في فصل الصيف هناك العديد من الأطفال يسبحون في مياه النيل هربا من درجة حرارة الطقس، مشيرا إلى أن ذها الأمر يشكل خطورة كبيرة.

وأضاف أنه من أبرز الوقائع عند سباحة عدد من الأطفال وكادو أن يهلكون أسفل العبارة إلا أن يقظة السائق هي التي أنقذتهم في الوقت المناسب، مناشدا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة في هذه المنطقه من الجهات الأمنية المعنيه المختصة، وقبل ذلك التقط أحد السياح صور لهم وهم بنفس المنظر الذي لا يصلح بأن يكون واجه لمصر، لذلك نطالب بسرعة التدخل قبل أن تحدث كارثه .