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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أوروبا.. قائمة رومانيا المشاركة في يورو 2024

منتخب رومانيا
منتخب رومانيا

أعلن المنتخب الروماني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب إدوارد لوردانسكو، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

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قائمة سلوفاكيا استعدادًا لـ اليورو 2024

ومن المقرر انطلاق كأس أمم أوروبا الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من يونيو الجاري، حيث ستستمر لشهر كامل في ألمانيا، والتي يشارك بها 24 منتخبًا.

وجاءت رومانيا في المجموعة الخامسة، والتي تضم بلجيكا، وسلوفاكيا وأوكرانيا، حيث ستعلب مع الأخيرة في أول مباراة لهما بدور المجموعات.

قائمة رومانيا المشاركة في يورو 2024

حراسة المرمى: فلورين نيتا، هوراشيو مولدوفان، ستيفان تارنوفانو.

الدفاع: نيكوسور بانكو، أندريه بوركا، إيونو نيديلسيرو، أدريان روس، أندريه راسيو، رادو دراجوسين، فاسيلي موجو، بوجدان راكوفيتشان.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، رزفان مارين، ألكسندرو سيكالداو، إيانيس هاجي، دينيس مان، فالنتين ميهايلا، ماريوس مارين، داريوس أولارو، ديان سوريسكو، فلورينل كومان، أدريان توت.

الهجوم: جورج بوشكاش، دينيس أليبك، دينيس دراجو، دانييل بيرليجيا.

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