يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمنتخب رومانيا في مواجهة أوكرانيا

تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا مواجهة منتخب رومانيا أمام منتخب أوكرانيا ضمن مواجهات المجموعة الثالثة وهي المباراة التي ستجمع الفريقين في اطار الجولة الاولى للمجموعة الثالثة.

وأعلن مدرب منتخب رومانيا أدوارد يوردانيسكو تشكيلة منتخب بلاده على النحو الآتي:

نيتا لحراسة المرمى .

راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو لخط الدفاع

بوركا و كومان و روي مارين لخط الوسط .

دراجوس و مان و ساتنسيو لخط الهجوم .

يذكر أن منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غياب عن المشاركة في النسخة السابقة 2020.