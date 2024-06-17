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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة اعتزال مانويل نوير بعد بطولة يورو 2024

مانويل نوير حارس
مانويل نوير حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا

كشف الألماني مانويل نوير حارس مرمى الماكينات حقيقة الأنباء التي ترددت حول اعتزاله عقب انتهاء بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

و رد مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، على إمكانية اعتزاله كرة القدم دوليًا عقب بطولة أمم أوروبا ” يورو 2024 “ قائلًا: " لا يمكنني التحدث عن هذا الأمر الآن ".

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وأضاف صاحب الـ38 عامًا : " سأفكر في الأمر بعد نهاية البطولة ".

وحقق منتخب ألمانيا فوزًا كبيرًا على إسكوتلندا بخماسية مقابل هدف في مباراة افتتاح بطولة اليورو والتي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي على ملعب أليانز أرينا، ليتصدر مجموعته.

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ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة المجر يوم الأربعاء المقبل على ملعب إم إتش بي أرينا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

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