يورو 2024.. إستعدادات خاصة في المانيا قبل موقعة إنجلترا وصربيا

تستعد ألمانيا لإجراءات مشددة لما وصفته بـ "أخطر مباراة" ينتظر أن تقام خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" الجارية حالياً، ويتعلق الأمر بمباراة الليلة، التي سيلعبها منتخب إنجلترا ضد صربيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، مساء اليوم الأحد.



واعتبرت الشرطة الألمانية أن مباراة إنجلترا وصربيا هي الأخطر في البطولة بالنظر إلى تاريخ المنتخبين والمشجعين، واثارتهما الشغب في جميع مواجهتهما الكروية.

وتعمل ألمانيا على تعزيز إجراءاتها الأمنية في مدينة جلزنكيرشن التي تحتضن المباراة، حيث سيضمن المنظمون تقديم مشروبات تحتوي على نسبة أقل من الكحول للجماهير في الملعب، مع منع الشرب في المدرجات نهائياً.

وما يزيد من التحدي أمام الشرطة الألمانية الليلة، هو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد طلب في وقت سابق، إزالة الحواجز بين الجماهير في المدرجات، مما سيؤدي إلى جلوس الجماهير الصربية والإنجليزية جنبًا إلى جنب، مع تخصيص ثلثي التذاكر لمناطق مشتركة.

من جانبه، أعرب كبير المفتشين كريستوف بورجهاردت، عن قلقه الكبير، مؤكداً أنها مباراة شديدة الخطورة بسبب تاريخ الغضب الحافل من كلا الجانبين، وبسبب مثيري الشغب من الإنجليز والصرب.

وأضاف ان صربيا تعج بالعديد من مثيري الشغب في المدرجات، والجمهور الإنجليزي عدوانيين للغاية في المباريات الكبيرة، ولذلك يجب التعامل مع ذلك الموقف والاستعداد بشكل جيد، ونأمل ألا يحدث أي شيء غير مرغوب فيه.

إستعدادات خاصة في المانيا قبل مواجهة إنجلترا وصربيا



وإستقبلت المانيا أكثر من 300 ألف مشجع إنجليزي لحضور منافسات يورو 2024، مما يجعل البطولة صاحبة أعلى نسبة حضور جماهيري لأنصار منتخب ما، وهو كتيبة الأسود الثلاث.

وتأمل ألمانيا في تجنب تكرار أعمال الشغب الذي حدث مؤخراً، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 1500 شخص، وتم تحذير المشجعين الذين ينتهكون قوانين النظام العام الألمانية من دفع غرامة فورية.

وتتبادل الشرطة البريطانية المعلومات الاستخباراتية مع نظيرتها الألمانية، لذا تم إرسال أكبر عدد من الضباط الإنجليز منذ عام 2016.

كما سيكون ما يسمى بمراقبي الشرطة على استعداد للمساعدة في معالجة السلوك المعادي للمجتمع والعنف الناتج عن تناول المشروبات الكحولية في المدرجات، وذلك في محاولة للتحدث مع المشجعين قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.