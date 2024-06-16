رقم مميز لنجم المانيا الصاعد بعد خماسية أسكتلندا

حقق منتخب ألمانيا أكبر فوز في تاريخه باليورو الذي يحمل الرقم القياسي لعدد التتويجات بلقبه برصيد 3 مرات بالتساوي مع منتخب إسبانيا.

حيث استطاع منتخب المانشيفت بقيادة مدربه الشاب جوليان ناجلسمان، خلال الافتتاح مشواره بكأس أمم أوروبا باكتساح استكلندا بخماسية مقابل هدف.

وحقق فلوريان فيرتز، صاحب أول هدف في اليورو، بعد 9 دقائق و54 ثانية رقماًا قياسيًا، بعدما أصبح أصغر لاعب ألماني يسجل في اليورو تاريخيًا، وذلك بعمر 21 عاما و42 يوما.

كما أنه ثالث أسرع لاعب يُسجل "هدف افتتاحي" في تاريخ المسابقة، خلف اليوناني جورجيوس كاراجونيس، والذي سجل هدفا لمنتخب بلاده في يورو 2004 أمام البرتغال بعد 5 دقائق و57 ثانية، كما أنه يعد