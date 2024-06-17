مستشفيات جامعة المنيا تُعلن رفع درجة الإستعدادات القصوى خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن رفع درجة الإستعدادات القصوى وحالة الطوارئ ، بجميع مستشفيات جامعة المنيا، خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك ؛ وذلك ضماناً لإستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية ، والتعامل مع الحالات الطارئة، ومختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية، وذلك بعد أن اتخذت الجامعة كافة الإستعدادات اللازمة لذلك.

وأشار رئيس الجامعة، أنه تم رفع درجة الإستعداد بأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الإستقبال والطوارئ ، والأقسام الحرجة ، وتنظيم الإجازات والراحات ، طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية بتلك الأقسام.

وأضاف رئيس جامعة المنيا ، أنه تم توفير كافة الأدوية، ومستلزمات الطوارئ ، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ، حيث تم توفير مأمورية من صيادلة التموين الطبي ، والإمداد التابع للمستشفيات الجامعية ؛ لتحديد وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة ، يُشارك فى تنفيذ خُطة الطوارئ كافه العاملين فى المستشفيات، من أطقم طبية ، وتمريضية ، واداريين ، وفنيين ، ويُشرف على تنفيذ الخُطة اكثر من ٢٢ مدير، ونائب مدير مستشفى، وذلك على مدار الأسبوع، بإشراف من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه، وعميد كلية الطب رئيس مجلس الإدارة.

وأكد الدكتور عصام فرحات ، على حرص إدارة المستشفيات الجامعية، وجميع الأطقم الطبية والتمريضية ، بتقديم أفضل الخدمات العلاجية اللائقة لجميع المرضى ، والمترددين على مستشفيات جامعة المنيا ، إنطلاقاً من دور الجامعة ومستشفياتها تجاه مجتمعها، مثمناً دور الأطقم الطبية والتمريضية ، ومساهمتهم في رفع العبء عن كاهل المرضى، والتخفيف عن آلامهم.

كما قدم رئيس جامعة المنيا ، خالص التهاني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية ، بمُناسبة عيد الأضحى ، متمنياً أن يُديم الله عليهم الخير ، ويظلوا في عطائهم اللامحدود بما يُقدمونه من أعمال إنسانية ، في خدمة تُعد من اسمى وارقى المهن ، التي تحافظ على النفس البشرية.