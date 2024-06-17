رئيس ملوى يقود حملات رقابية على الأسواق

قام تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، بتنفيذ حملة رقابية على المحلات التجارية، ومحلات الجزارة، والأسواق والمخابز البلدية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وشارك بالحملة المكبرة، إدارات التموين، والطب البيطري والصحة ومفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين.

وذلك لضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتي صورها، والوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر والإلتزام بالبيع بالأسعار المقرررة، وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم ، والذبح خارج المجازر الحكومية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية، واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، خلال اجازة عيد الأضحى المبارك واشار ابو سداح ، انه تم اعطاء توجيه لرؤوساء القرى التسع، بإستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجأة، خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، على الأسواق ومحلات الجزارة، وذلك للوقوف على مدى التزام البقالين بالأسعار المقررة ، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر الحكومية، وعدم مخالفة القانون، والتأكد من صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية والسلع للإستهلاك الأدمي، وخاصة محلات بيع اللحوم البلدية والدواجن والأسماك، حفاظا على صحة المواطنين، مشدداً على إلزام الجميع بإتباع النظام والقانون ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن خاصة في مجال التموين.