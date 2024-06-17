توافد المواطنين على شواطئ الغردقة في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ منتجع العائلات بمدينة الغردقة ، توافد العديد من أهالي المدينة الساحلية والزائرين من مختلف المحافظات ، لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك .

ومن جانبه أكد اشرف فؤاد مدير منتجع العائلات بأنه تم توفير كافة سبل الراحة والامان من خلال تواجد العديد من منقذي الشواطئ منتشرين علي طول الشاطئ والمارينا بالمنتجع ، مشيراً أن المنتجع يستقبل أهالي الغردقة والزائرين من كل مكان للاستمتاع بثاني ايام عيد الأضحي المبارك.

كما أفاد مدير المنتجع بإستمرار حملات النظافة على الشواطئ، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات، وتوفير كافة سبل الراحة لرواد المنتجع.

كما أشار فؤاد إلى أن المنتجع يستقبل طوال أيام السنة العديد من الأهالي والزائرين ، ويستقبل الالاف خلال المناسبات والأعياد ، و يقدم جميع الخدمات للزائرين بدون تقصير ، كما أفاد بأن هناك إذاعة داخلية تُبث علي فترات زمنية متقاربة لتوجيه الزائرين وإبلاغهم بتعليمات المنتجع من عدم نزول البحر بملابس غير محتشمة واحترام الآداب العامة للمنتجع وعدم القاء القمامة في الاماكن الغير مخصصة لها .