وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد العناية المركزة بالمستشفي العام

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية بقسم العناية المركزة بمستشفي قنا العام للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي أثناء عيد الأضحي، رافقه فيها الدكتور عبد الله حمدي مدير إدارة المستشفيات و القائم بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي، والدكتور خالد همام مدير الإدارة الصحية بقنا، والدكتور كريستين فتحي عضو فريق العلاجي وهنأ خلال الزيارة الفريق الطبي بعيد الأضحي المبارك ، مشيداً بجهودهم المتنوعة في سبيل راحة المرضي وسلامتهم.

وخلال الزيارة تفقد المرضي بالعناية المركزة مهنئأً إياهم بالعيد داعياً الله لهم بالسلامة والمعافاة هذا وقد راجع الدكتور محمد وفريقه الحالات المرضية بالقسم ومدي تحسن الحالات، وتشغيل الأجهزة بصور جيدة ومدي الإلتزام بمكافحة العدوي والنظافة بالقسم، وإستمرت جولة الدكتور محمد بدران بتفقد قسم الحضانات بالمستشفى.

حيث إطمئن علي أطفال الحضانات وتأكد من تشغيل شبكة الأكسجين بصورة جيدة ومدي الرعاية الطبية التي يُوليها الفريق الطبي للأطفال بالحضانات.

مشدداً علي التعامل السريع مع كافة الحالات الصحية التي ترد علي المستشفي وتقديم الدعم السريع لهم وتوفير الخدمة الصحية اللازمة مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الحفاظ على صحة المرضي وسلامتهم وحصولهم علي الخدمات العلاجية اللازمة .

المرور علي الوحدة الصحية بمدينة العمال بمدينة قنا

و أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لوحدة مدينة العمال بمدينة قنا في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، والتي تُعد ضمن الوحدات المركزية التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وذلك بهدف الإطمئنان علي الخدمات الوقائية المقدمة بها رافقه الدكتور عبد الله حمدي مدير إدارة المستشفيات والقائم بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي والدكتور خالد همام مدير إدارة قنا الصحية والدكتورة كريستين فتحي عضو فريق العلاجي خلال الزيارة ، راجع الدكتور محمد تواجد الفريق الطبي المتواجد وإلتزامهم بتقديم كافة الخدمات المقررة.

وكذا توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ برصيد كافي، كذلك توافر وسائل مكافحة العدوي المختلفة وتطبيقها بصورة جيدة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة تكثيف المتابعة علي منافذ الخدمة الصحية أثناء أيام العيد.