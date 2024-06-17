الإثنين 17 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إقبال كبير في ثاني أيام عيد الأضحى على حمامات السباحة والملاهي بالمنيا

حمامات السباحة
حمامات السباحة

استقبلت اليوم الإثنين ١٧ يونيه ، مراكز شباب محافظة المنيا ، الجمهور بكافة الأعمار منذ الصباح الباكر فى ثانى ايام عيد الأضحى المبارك ، وقد فتحت مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور، ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث على التوالى.

 

حيث تردد المواطنين من القرى والنجوع على مراكز شباب بنى مزار ، والمنيا ، ومغاغة ، وملوى ، وديرمواس ، وسمالوط ، ومطاى ، والعدوة ، وابوقرقاص منذ الصباح ، وشهد مركز شباب شلقام ببنى مزار،  اقبالا كثيفا وتوزيع هدايا على الأطفال ، ولعب وموسيقى ، كما فتح مركز شباب مدينة سمالوط ، و دهروط بمغاغة ، العامرية بديرمواس ، حدائق الطفل واقبال من الجمهور ،كذلك مركز شباب ماقوسه ، وبنى احمد ، وشهدت مراكز شباب تله بالمنيا،  ومدينة ديرمواس ، وناصر ملوى ومدينة سمالوط ، ومدينة بنى مزار ، ونادى مغاغة ، والمنيا ، وناصر الفكرية ، تزايدا كبيرا واقبال غير منقطع النظير ،  على حمامات السباحة ،  والملاهى ، وتستمر مراكز الشباب بمختلف ادارات المحافظة ، فتح ابوابها امام الجمهور خلال ايام العيد.

 

اشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ان مراكز الشباب شهدت اقبالا كبيرا فى اليوم الأول للصلاة ، فى ساحات وملاعب مراكز الشباب ، كذلك اقبال الأطفال والشباب وكافة افراد الأسرة،  لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور ، خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للإحتفال للاطمئنان على المترددين ، وسير العمل بمراكز الشباب . 

 

وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة ، «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، برعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب ، على مستوى الجمهورية ، احتفالا بعيد الفطر المبارك ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل . 

 

تتضمن فاعليات المبادرة ، تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن ، الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب  ، و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور ، و تتنوع بين العاب رياضية،  وانشطة ترفيهية ، وملاهي أطفال ، وحمامات السباحة ، وصالات البلياردو ، وتنس الطاولة . 

 

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط ،  بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات ، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز ، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية ، والثقافية والفنية ، والترويحية ، والخدمية ، والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات . 

 

تنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي ، بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في الأعوام الماضية ، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة ، في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية ، والتطوير الإنشائي ، و تطوير البرامج و الأنشطة ، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

 

وتقوم إدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي بمتابعة لحظية ومستمرة لكافة الاحتفالات التى تتم مع غرفة عمليات المديرية ، التى يرأسها الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة ، والدكتورة سوسن واحمد مصطفى وكلاء المديرية ، والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الاعلامى ، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ، ومديرى إدارات الفروع ، ومعاونى وكيل الوزارة ، والمنسقيين الإعلاميين المتواجدين بكافة الإدارات والمراكز ، لمتابعة سير الإحتفالات بشكل مباشر.

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