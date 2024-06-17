إقبال كبير في ثاني أيام عيد الأضحى على حمامات السباحة والملاهي بالمنيا

استقبلت اليوم الإثنين ١٧ يونيه ، مراكز شباب محافظة المنيا ، الجمهور بكافة الأعمار منذ الصباح الباكر فى ثانى ايام عيد الأضحى المبارك ، وقد فتحت مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور، ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث على التوالى.

حيث تردد المواطنين من القرى والنجوع على مراكز شباب بنى مزار ، والمنيا ، ومغاغة ، وملوى ، وديرمواس ، وسمالوط ، ومطاى ، والعدوة ، وابوقرقاص منذ الصباح ، وشهد مركز شباب شلقام ببنى مزار، اقبالا كثيفا وتوزيع هدايا على الأطفال ، ولعب وموسيقى ، كما فتح مركز شباب مدينة سمالوط ، و دهروط بمغاغة ، العامرية بديرمواس ، حدائق الطفل واقبال من الجمهور ،كذلك مركز شباب ماقوسه ، وبنى احمد ، وشهدت مراكز شباب تله بالمنيا، ومدينة ديرمواس ، وناصر ملوى ومدينة سمالوط ، ومدينة بنى مزار ، ونادى مغاغة ، والمنيا ، وناصر الفكرية ، تزايدا كبيرا واقبال غير منقطع النظير ، على حمامات السباحة ، والملاهى ، وتستمر مراكز الشباب بمختلف ادارات المحافظة ، فتح ابوابها امام الجمهور خلال ايام العيد.

اشار مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ان مراكز الشباب شهدت اقبالا كبيرا فى اليوم الأول للصلاة ، فى ساحات وملاعب مراكز الشباب ، كذلك اقبال الأطفال والشباب وكافة افراد الأسرة، لقضاء اجازة العيد بمراكز الشباب ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب امام الجمهور ، خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للإحتفال للاطمئنان على المترددين ، وسير العمل بمراكز الشباب .

وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة ، «العيد أحلى بمراكز الشباب» ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب ، على مستوى الجمهورية ، احتفالا بعيد الفطر المبارك ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

تتضمن فاعليات المبادرة ، تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن ، الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب ، و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب ، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور ، و تتنوع بين العاب رياضية، وانشطة ترفيهية ، وملاهي أطفال ، وحمامات السباحة ، وصالات البلياردو ، وتنس الطاولة .

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط ، بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات ، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز ، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية ، والثقافية والفنية ، والترويحية ، والخدمية ، والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات .

تنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي ، بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في الأعوام الماضية ، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة ، في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية ، والتطوير الإنشائي ، و تطوير البرامج و الأنشطة ، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

وتقوم إدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي بمتابعة لحظية ومستمرة لكافة الاحتفالات التى تتم مع غرفة عمليات المديرية ، التى يرأسها الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة ، والدكتورة سوسن واحمد مصطفى وكلاء المديرية ، والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الاعلامى ، وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية ، ومديرى إدارات الفروع ، ومعاونى وكيل الوزارة ، والمنسقيين الإعلاميين المتواجدين بكافة الإدارات والمراكز ، لمتابعة سير الإحتفالات بشكل مباشر.