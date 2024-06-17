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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين إلى 75 قتيلا ومصابا

حادث تصادم قطارين
حادث تصادم قطارين

 

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في ولاية "البنغال الغربي" اليوم الاثنين إلى 15 قتيلا و60 مصابا.

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وذكرت شبكة "إنديا تي في" الهندية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل كبير في ظل استمرار عمل وكالات البحث والإنقاذ لرفع الحطام وإنقاذ الركاب العالقين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا وتقديم تعويضات مالية لهم، فيما أعلنت رئيسة البلاد دروباي مورمو عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والنجاح لجهود الإنقاذ. 

كما أعلنت وزارة النقل الهندية فتح تحقيق في حادث تصادم قطار بضائع بقطار ركاب في ولاية "البنغال الغربي". 

بدورها، قالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي ،إنه تم نشر فرق البحث والإنقاذ ومختلف الفرق الطبية وفرق التعامل مع الكوارث في موقع التصادم، معربة عن صدمتها وحزنها الشديدين إزاء الحادث.

وأظهرت صور بثتها محطات هندية حطام عربات القطارين مقلوبة على جانبها وإحداها ترتفع في الهواء وتتوازن بشكل غير مستقر على عربة أخرى.

يشار إلى أن العام الماضي شهد مصرع أكثر من 280 شخصا جراء حادث قطار في شرق الهند في واحدة من أعنف حوادث السكك الحديدية في البلاد منذ عقود.

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