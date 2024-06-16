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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فقدان 6 أشخاص إثر انقلاب قارب في نهر الجانج شرقي الهند

الهند
الهند

أعلن مسؤولون هنود اليوم الأحد فقدان 6 أشخاص إثر انقلاب قارب يحمل حجاجا من الهندوس في نهر "الجانج" بولاية "بيهار" الواقعة شرقي الهند.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - عن المسؤول المحلي شوبهام كومار قوله "إن القارب كان يحمل على متنه 17 شخصا عندما انقلب في المياه بالقرب من منطقة "باتنا" بولاية "بيهار"، مضيفا أن 11 شخصا تمكنوا من السباحة إلى البر فيما مازال 6 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.
 

وأشار المسؤول إلى أنه سرعان ما تم إيفاد فريق بحث وانقاذ إلى موقع الحادث للعثور على المفقودين.

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