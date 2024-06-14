الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن طائرة تقل جثامين 45 عاملا قضوا في حريق بالكويت، إلى الهند وصلت اليوم الجمعة.

وهبطت الطائرة التابعة لسلاح الجو الهندي في مطار كوتشي بولاية كيرالا، جنوب البلاد، قرابة الساعة 11,00 صباحا (05,30 توقيت غرينتش) وكان في انتظارها عشرات من الأقارب المفجوعين.

وجلس الأقارب في قاعة انتظار في مطار كوتشي.

وبعض الجثث تفحمت لدرجة يصعب التعرف عليها، وأجريت اختبارات الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا.

واعتقلت السلطات الكويتية الخميس ثلاثة أشخاص أحدهم كويتي، للاشتباه في ارتكابهم "جريمة قتل غير متعمد"، من خلال "إهمال إجراءات الأمن ومنع الحرائق".

وتعهد وزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف الصباح الأربعاء الماضي بأنه سيطلب "من البلدية إزالة العقارات المخالفة من دون سابق إنذار للمخالفين، وسنعمل على معالجة قضية تكدس العمالة والإهمال حيالها".

وبين الضحايا ثلاثة فلبينيين، وقال وزير العمال المهاجرين الفلبيني هانس ليو جي كاكداك: إن "السلطات تتواصل مع عائلات وأقارب الضحايا".

وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت فجر الأربعاء الماضي وفاة 49 شخصا بحريق كبير اندلع في مبنى عمالي بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، بحصيلة ليست نهائية.

وتستقبل الكويت الغنية بالنفط أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، عدد كبير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعمل معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.