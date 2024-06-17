سعر الدولار مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ننشر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17-6-2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.66 للشراء، 47.76 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري عند 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.63 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية

ارتفع الدولار اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو، في الوقت الذي تأرجح فيه اليورو قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر وسط اضطرابات سياسية في أوروبا، بينما يترقب المستثمرون دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يفكر المستثمرون في خطر حدوث أزمة ميزانية لليورو، حيث تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المفاجئة في فرنسا، مما يضغط على إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية.

فيما قالت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية.

انخفاض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار

وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1.06678 دولار يوم الجمعة، كما سجلت العملة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل عند 0.88% الأسبوع الماضي.