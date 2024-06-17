سعر العملات العربية بثاني أيام عيد الأضحى

جاءت أسعار العملات العربية أمام الجنيه، ثابتة في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 17 يونيو، والموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتزامن مع إجازة البنوك والمصارف بمناسبة العيد.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، قبل بدء التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 17-6-2024