سعر العملات العربية بثاني أيام عيد الأضحى
جاءت أسعار العملات العربية أمام الجنيه، ثابتة في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 17 يونيو، والموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتزامن مع إجازة البنوك والمصارف بمناسبة العيد.
وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، قبل بدء التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.
سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 17-6-2024
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.69 جنيه للشراء، و 12.73 جنيه للبيع.
- سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 155.42 جنيه للشراء، 155.93 جنيه للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.
- سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 126.38 جنيه للشراء، 126.77 جنيه للبيع.
- سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.72 جنيه للشراء، 124.10 جنيه للبيع.
- سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.
- سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.09 جنيه للشراء، 67.48 جنيه للبيع.