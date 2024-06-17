وفاة 7 حجاج من الفيوم على جبل عرفات وفي صعيد منى

توفى 7 حجاج من محافظة الفيوم خلال يوم وقفة عرفات ويوم عيد الاضحى فى منى اجريت عليهم مراسم الصلاة في الاماكن المقدسة وتم دفنهم فى الاراضى الطاهرة .

فقد توفت الحاجة مها على محمد عثمان "موظفة" فى مدرسة ابتدائية من قرية الحامولى على جبل عرفات بعد اصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسبب الحر الشديد، وقد خيمت حالة من الحزن الممتزج بالفرح على أهالي قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم عقب علمهم بخبر وفاتها وتم دفنها فى مقابر البقيع.

وكانت ثاني حالة وفاة للحاجة سامية صديق الشيمي في العقد السابع من عمرها وتقيم بعزبة الشيمي التابعة للوحدة المحلية لقرية قارون بمركز يوسف الصديق، وذلك أثناء أدائها فريضة الحج في يوم وقفة عرفات، وقال احد اقاربها انها سافرت لأداء فريضة الحج، كما كانت تتمنى طوال حياتها، مضيفا إنهم تلقوا خبر وفاتها أثناء وقوفها على جبل عرفات وتم دفنها فى مقابر البقيع.

جبل عرفات

وكانت ثالث حالة وفاة على جبل عرفات الحاج عثمان سليمان الجبه 65 سنة معلم بالتربية والتعليم سابقا وقد توفى اثر اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وأكد أهالي قرية فيدمين بمركز سنورس أن المتوفى كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وتمنى الله حسن الخاتمة وأن يموت على جبل عرفات.

وقد توفى الحاج حسين مفرح الصائم سرحان ، 56 سنة من قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق ،واكدت اسرته انها تلقت خبر وفاته من قبل المشرفين على الحج، خلال تعرضه لوعكة صحية أثناء قيامه بطواف الافاضة ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك ليجري نقله إلى أحد المستشفيات في مكة التي أكدت وفاته محرما في أطهر بقاع الأرض، والحاج حسين هو ابن عمومة الحاجه الراحله مها علي عثمان التي توفيت علي جبل عرفات.

وكانت خامس حالة وفاة الحاج طه جلال 50 سنة ، بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة وأبلغ مرافقيه في رحلة الحج، أسرته بمركز طاميه بالفيوم بحالة وفاته .

واكدت اسرته انه توفى بشكل مفاجئ عقب رمي جمرة العقبة وأثناء طواف الإفاضة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات يوم السبت الماضي.

وكانت سادس حالة وفاة للحاج فارس عبد العال ابو جليل من مركز اطسا بالفيوم

والحالة السابعة وفاة الحاج محسن ثابت 51 سنة من ابناء قرية منشاة عبد الله وذلك أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات.

حسين مفرح

ساميه صديق الشيمى

طه جلال

عثمان سليمان الجبة

فارس عبد العال ابو جليل

محسن ثابت