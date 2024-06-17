عاجل.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار بثاني أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار في مصر موضحة أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد اليوم الإثنين مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

طقس شديد الحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل.

حركة البحرين

وذكرت الهيئة، أن حركة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الامواج من متر إلى 1.76 متر، والرياح شمالية غربية، وحركة البحر الاحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الامواج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

يذكر أنه خلال أيام قليلة سنودع فصل الربيع الذي يعد فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.