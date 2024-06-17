وزير الدفاع التايواني: تايوان لا تسعى إلى الحرب مع بكين

قال وزير الدفاع التايواني "ولنجتون كو" اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو، إن تايوان لا تسعى إلى الحرب مع بكين وإن سياستها تتمثل في بناء قدرة ردع دفاعية متعددة المستويات لتجعل من الصعب على الصين الاستيلاء على الجزيرة.

ووفق لوكالة "رويترز"، واجهت تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي، والتي تعتبرها الصين أراضيها، حملة ضغط عسكرية وسياسية متصاعدة من بكين لقبول مطالبات السيادة التي ترفضها الحكومة في تايبيه.

وقال رئيس تايوان لاي تشينغ-تي، أمس الأحد، إن الصين تعتبر ضم تايوان والقضاء عليها، قضيتها الوطنية الكبرى، مطالبا طلاب الجيش التايوانيين بعدم الاستسلام للانهزامية المتمثلة في "المعركة الأولى هي المعركة الأخيرة"، وهي نظرية أن تايوان يمكن أن تنهار بمجرد أن تشن الصين هجوما.

وكجزء من الإصلاحات العسكرية الجارية، تروج تايوان لفكرة "الحرب غير المتكافئة"، لجعل قواتها، وهي أصغر بكثير من القوات الصينية، أكثر قدرة على الحركة وأصعب للهجوم، على سبيل المثال "بالصواريخ المحمولة على المركبات والطائرات بدون طيار".

وتقول الصين إن "لاي" "انفصالي خطير" يخاطر بالصراع من خلال الضغط من أجل استقلال تايوان رسميا، ويقول "لاي" إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، وقد عرض مرارا إجراء محادثات مع بكين لكن طلبه قوبل بالرفض.

ومن جانبه أوضح "كو" إن الصين مثيرة المشاكل ومثيرة للتوترات عبر مضيق تايوان، قائلًا :"لم نسعى للحرب قط، فنحن واضحون للغاية أن استراتيجيتنا بأكملها هي العمليات الدفاعية".

وأزعج الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الصينية بتصريحات تشير فيما يبدو إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم، وهو انحراف عن الموقف الأمريكي القائم منذ فترة طويلة والمتمثل في "الغموض الاستراتيجي".

وقال "كو" إن الهدف الأساسي من الغموض الاستراتيجي الأمريكي هو تعقيد خطط الصين لأي غزو لتايوان، موضحًا أن الصين لن تتمكن أبدا من استبعاد احتمال التدخل العسكري الأمريكي".