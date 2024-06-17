ساوثجيت يشيد بلاعبه بيلينجهام: يصنع السيناريو الخاص به

أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بلاعبه جود بيلينجهام والمستوى المميز الذي قدمه أمام صربيا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الإفتتاحية ببطولة كأس أمم أوروبا.

وسجل بيلينجهام هدف الفوز لصالح إنجلترا أمام صربيا لتحصد الثلاث نقاط في بداية مشوارها الأوروبي.

قال جاريث ساوثجيت عقب نهاية المباراة: جود بيلينجهام يكتب السيناريو الخاص به، أليس كذلك؟ لقد كان لعبًا رائعًا في التحضير للهدف أيضًا.

وأضاف: في لحظات مختلفة بدا كل مهاجمينا خطيرين وقاموا بعمل جيد للفريق.

وحصد بيلينجهام جائزة رجل مباراة إنجلترا و صربيا، علما انه حصد تلك الجائزة مع ريال مدريد هذا الموسم 12 مرة.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على صربيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

أحرز هدف المباراة الوحيد جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، بعد كرة عرضية، استقبلها اللاعب رأسية سكنت شباك منتخب صربيا، ليحقق الأسود الثلاثة الفوز والثلاث نقاط الأولى في بداية مشوارهم الأوروبي.

نجح منتخب إنجلترا في تحقيق الثلاث نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة مستغلا تعادل سلوفينيا والدنمارك، فيما تأتي صربيا متذيلة المجموعة دون نقاط.

وكان منتخب الدنمارك لعب مع سلوفينيا اليوم الأحد وتعادل المنتخبين بهدف لكلاهما، ليحصد كل منها نقطة وحيدة في المجموعة الثالثة.

يلتقي منتخب إنجلترا مع الدنمارك يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي منتخب صربيا مع سلوفينيا في نفس اليوم .