بيلينجهام: لعبنا بشكل متوازن ونتطلع إلى القادم

أعرب جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا عن سعادته بعد تحقيق الفوز على صربيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

وسجل بيلينجهام هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح منتخب إنجلترا على نظيره صربيا، ضمن منافسات بطولة يورو، وحصد النجم الإنجليزي على جائزة رجل المباراة.

أضاف بيلينجهام في تصريحات عقب نهاية المباراة: شعرت بالثقة حقًا عند دخولي الملعب لم أستطع الانتظار للعب في مثل هذه البطولة المذهلة مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين.

وواصل: أنا أستمتع فقط بلعب كرة القدم. أتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة منفصلة بدلاً من النظر بعيدًا جدًا في المستقبل، أشعر أنني أستطيع أن أحدث فرقًا في أي مباراة.

وأشار: ألعب بلا خوف لأن هذا هو ما أحب القيام به، لقد أحببت المباراة، لقد حققنا توازناً رائعاً بالكرة وبدونها، كان ترينت رائعاً ، إنه إيجابي دائمًا وهذا يساعد حقًا شخصًا مثلي لأنني أحب الهجوم والدخول في العمق.

وأكمل: كما هو الحال دائمًا، كان رايس رائعًا، وإنني أتطلع إلى رؤية إلى أي مدى يمكننا أن نصل.