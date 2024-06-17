رأسية بيلينجهام تقود إنجلترا للفوز على صربيا في مباراة مثيرة

فاز منتخب إنجلترا على نظيره صربيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، بعد كرة عرضية، استقبلها اللاعب رأسية سكنت شباك منتخب صربيا، ليحقق الأسود الثلاثة الفوز والثلاث نقاط الأولى في بداية مشوارهم الأوروبي، رغم محاولات المنتخب الصربي القوية في الشوط الثاني لتعديل النتيجة لكنها باتت جميع محاولاته بالفشل.

حصد منتخب إنجلترا الثلاث نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة مستغلا تعادل سلوفينيا والدنمارك، فيما تأتي صربيا متذيلة المجموعة دون نقاط.

وكان منتخب الدنمارك لعب مع سلوفينيا اليوم الأحد وتعادل المنتخبين بهدف لكلاهما، ليحصد كل منها نقطة وحيدة في المجموعة الثالثة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة الدنمارك يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي منتخب صربيا مع سلوفينيا في نفس اليوم .