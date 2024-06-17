الإثنين 17 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رأسية بيلينجهام تقود إنجلترا للفوز على صربيا في مباراة مثيرة

إنجلترا وصربيا
إنجلترا وصربيا

فاز منتخب إنجلترا على نظيره صربيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

txt

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام صربيا في يورو 2024

txt

تشكيل منتخب صربيا الرسمي أمام إنجلترا في يورو 2024

سجل هدف المباراة الوحيد جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، بعد كرة عرضية، استقبلها اللاعب رأسية سكنت شباك منتخب صربيا، ليحقق الأسود الثلاثة الفوز والثلاث نقاط الأولى في بداية مشوارهم الأوروبي، رغم محاولات المنتخب الصربي القوية في الشوط الثاني لتعديل النتيجة لكنها باتت جميع محاولاته بالفشل.

حصد منتخب إنجلترا الثلاث نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة مستغلا تعادل سلوفينيا والدنمارك، فيما تأتي صربيا متذيلة المجموعة دون نقاط.

وكان منتخب الدنمارك لعب مع سلوفينيا اليوم الأحد وتعادل المنتخبين بهدف لكلاهما، ليحصد كل منها نقطة وحيدة في المجموعة الثالثة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة الدنمارك يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي منتخب صربيا مع سلوفينيا في نفس اليوم .

مواد متعلقة

بدلاء إنجلترا أمام صربيا..بالمر وواتكينز على الدكة
الجريدة الورقية