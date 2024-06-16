تشكيل منتخب صربيا الرسمي أمام إنجلترا في يورو 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب صربيا عن التشكيل الرسمي، لمواجهة منتخب إنجلترا، والتي ستنطلق بعد قليل،على ملعب فيلتينيس أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتنطلق مباراة إنجبترا وصربيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة العشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحتدية عشر مساء بتوفيت أبوظبي.

صربيا ضد إنجلترا

ويضم تشكيل منتخب صربيا لمواجهة انجلترا كل من:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: فيليكوفيتش، ميليكوفيتش، بافلوفيتش.

خط الوسط: ريفكوفيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، جوديليج، لوكيتش، كوستيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، ميتروفيتش.

في حين يضم تشكيل إنجلترا أمام صربيا في يورو 2024 كل من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبييه.

وسط الملعب: ديكلان رايس، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام.

الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا.

وانتهت مباراة منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب سلوفينيا بتعادل المنتخبين بهدف لمثله، في المواجهة التي انتهت منذ قليل في أولى مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف للنجم كريستيان إريكسن في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وتعادل إيريك جاتزا لمنتخب سلوفينيا في الدقيقة 77.

وشهدت مدينة جِيلسنكيرشن الألمانية اشتباكات عنيفة بين جماهير منتخبى إنجلترا وصربيا قبل المواجهة المرتفبة بين المنتخبيت في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وكشفت تقارير إنجليزية، عن وقوع اشتباكات بين الجماهير في شارع جانبي بالقرب من الساحة الرئيسية للمدينة، حيث قام مشجعو الفريقين بإلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات على بعضهم البعض.

وتواجدت قوات مكافحة الشغب الألمانية والبريطانية في مكان الحادث لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.

