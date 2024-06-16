يستضيف ملعب "فيلتينس ارينا" مساء اليوم الأحد، مباراة إنجلترا ضد صربيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام صربيا في يورو 2024

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في خط الدفاع: مارك جويهي - جون ستونز - كايل ووكر - كيران تريبير

في خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس

في الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - جود بيلينجهام - هاري كين

ويتواجد انجلترا وصربيا في المجموعة الثالثة لبطولة أمم أوروبا، والتي تضم الدنمارك وسلوفينيا.

موعد مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024

وتنطلق مباراة إنجلترا وصربيا في دور مجموعات اليورو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024 عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.