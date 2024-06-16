اصنعي ماسكرا طبيعية في المنزل وتألقي في عيد الأضحى

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، تسعى العديد من السيدات إلى إطلالة مميزة ومشرقة تعكس فرحتهن بهذه المناسبة السعيدة، ومن أهم مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها لأي إطلالة هي الـ ماسكرا، التي تساهم في إبراز جمال العيون وإعطائها مظهراً جذاباً ومميزاً، بدلاً من استخدام المنتجات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة للبشرة، يمكن تحضير ماسكرا طبيعية في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة، وفيما يلي نقدم لك طريقة إعداد ماسكرا طبيعية بخطوات سهلة وسريعة، لتتمكني من الظهور بأفضل ملامح خلال خروجات العيد.





ماسكرا طبيعية

طريقة عمل ماسكرا طبيعية في المنزل

المكونات:

1. زيت جوز الهند: يساعد في ترطيب وتغذية الرموش.

2. شمع العسل: يستخدم كمادة مُثبِّتة للماسكرا.

3. زبدة الشيا: تضيف ترطيبًا إضافيًا للرموش.

4. كبسولات الفحم النشط؛ تعطي اللون الأسود الداكن.

5. زيت فيتامين E: يعمل كمادة حافظة ويغذي الرموش.



الأدوات:

- وعاء صغير

- ملعقة صغيرة

- وعاء مقاوم للحرارة

- فرشاة ماسكرا قديمة نظيفة



خطوات التحضير

إذابة المكونات

- في وعاء مقاوم للحرارة، ضعي ملعقة صغيرة من شمع العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

- ضعي الوعاء في حمام مائي (إناء به ماء ساخن) حتى تذوب المكونات تماماً وتصبح متجانسة.





2. إضافة الفحم النشط

- افتحي كبسولة واحدة من الفحم النشط وأضيفي محتوياتها إلى الخليط المذاب. حركي المزيج جيداً حتى يمتزج الفحم مع المكونات الأخرى.





3. إضافة فيتامين E

- أضيفي بضع قطرات من زيت فيتامين E إلى الخليط. يساعد هذا الزيت في الحفاظ على الماسكرا لفترة أطول ويغذي الرموش.





4. خلط المكونات

- تأكدي من خلط جميع المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تماماً.





5. تعبئة الماسكرا

- باستخدام ملعقة صغيرة، انقلي الماسكرا إلى عبوة ماسكرا قديمة نظيفة. يمكنك أيضاً استخدام وعاء صغير محكم الغلق إذا لم يتوفر لديك عبوة ماسكرا.





6. الاستخدام

- استخدمي فرشاة الماسكرا النظيفة لتطبيق الماسكرا على رموشك. يمكنك تطبيق طبقة واحدة لمظهر طبيعي أو عدة طبقات لمظهر أكثر كثافة وجاذبية.





نصائح

- احرصي على تنظيف الفرشاة بانتظام للحفاظ على نظافتها وتجنب تراكم الجراثيم.

- خزني الماسكرا في مكان بارد وجاف، ويفضل استخدامها خلال شهرين من تحضيرها لضمان جودتها.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير ماسكرا طبيعية وآمنة في المنزل، تضمن لك إطلالة رائعة وجذابة خلال خروجات عيد الأضحى.