إسعاد يونس تصفي النية مع ضرتها شريهان: “مصلحة أولادنا فوق كل اعتبار”

تحدثت الفنانة القديرة إسعاد يونس عن علاقتها بالنجمة شريهان والتي يجمعهما زوج واحد، مشيرة إلى أن مصلحة أبنائهن فوق أي اعتبار.

وقالت إسعاد يونس خلال لقائها في برنامج Out box عبر سوشيال قناة صدى البلد: "نحن لسنا حالة تُقلد أو نسعد أنها تتكرر، لكننا حالة التسامي فوق الظرف وتحديد الهدف الأهم وهو أولادنا، هم حياتنا وأهم ما نملك".

واستكملت إسعاد يونس كلامها وقالت: "أخذنا من الدنيا كل شيء جميل، فبالتالي هذه الفترة التي نعيشها سنعطي أولادنا كل ما نستطيع تقديمه لهم ونخرج من الظرف".



وعن إمكانية التعاون بينها وبين شريهان في عمل فني، قالت إسعاد يونس: "وارد جدًا وليس مستحيل".

وتزوج رجل الأعمال والمليادير علاء الخواجة 3 مرات كانت الزيجة الأولى من الفنانة إسعاد يونس وأنجب منها نورهان وعمر وقالت إسعاد في حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، إنها في عام 2025 سوف تُكمل 40 عامًا زواج من علاء الخواجة.

وعلى الرغم من قصة حبهما وولع إسعاد يونس به إلّا أنه تزوج عليها من الفنانة شريهان بعد قصة حب قصيرة، ونشبت معارك عائلية بين الزوجتين، وظلت علاقاتهما سيئة لسنوات طويلة، حتى أنجبت شريهان ابنتها الأولى لولوة، فعادت العلاقة طيبة وأقوى من السابق.

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