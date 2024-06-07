شخصية إسعاد يونس فى مسلسل "تيتا زيزو"

تصور إسعاد يونس حاليًا مسلسلها الجديد تيتا زوزو الذي من المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من إخراج شيرين عادل.

شخصية إسعاد يونس

حيث تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها .

أبطال المسلسل

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مجدى بدر، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال،والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وإنتاج سينرجى.

وكان عُرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى السينمات، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وكانت شاركت إسعاد يونس فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال بمسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وكانت حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على توجيه رسالة إلى الفنان أحمد العوضي وزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال تواجدها بمعرض الكتاب بأبو ظبي.

وقالت إسعاد يونس لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: «اتهدوا بقى وأعملوا أي منظر طالما لسه بتحبوا بعض، قرفتونا في عيشتنا، ثم النصيب ده بتاع ربنا، والجميل في الموضوع أنهم بيكنوا لبعض كل الحب والاحترام وربنا يكتب الخير اللي بنتمناه ليكم يارب».