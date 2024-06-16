بدلاء إنجلترا أمام صربيا..بالمر وواتكينز على الدكة

كشف ساوثجيت مدرب إنجلترا عن اختياراته لمباراة صربيا والتي تقام على ملعب فيلتينيس أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنجلترا، بالمر وواتكينز، وماينو ، بعدما فضل المدرب ابقاءهم على دكة البدلاء.

دكة بدلاء إنجلترا: كونسا، دانك، بوين، إيزي، توني، بالمر، ماينو، وواتكينز، وارتون، كالهيجر، لوك شو، هندرسون، رامسدل.

على الجانب الاخر، كشف دراجن ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه أمام إنجلترا ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة يورو 2024.

يلتقي منتخب إنجلترا مع صربيا، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024، على ملعب فيلتنيس أرينا، الخاص بفريق شالكة.

تشكيل صربيا أمام إنجلترا:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

في خط الدفاع: بافلوفيتش، ميلينكوفيتش، فاليكوفيتش.

في خط الوسط: فيليب كوستيتش، جوديلي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ساسا لوكيتش، زيفكوفيتش.

في الهجوم: دوسان فلاهوفيتش، ألكسندر ميتروفيتش.