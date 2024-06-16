11 ألفاً و500 جنيه تعيد سمع «زياد»

زياد محروس عبدالرازق طالب فى الصف الرابع الابتدائى يعانى من ضعف سمع شديد منذ الصغر تسبب فى ضعف التحصيل الدراسى، لاحظت الأم أن الطفل لا يسمع وهو فى عمر عام وعلى الفور تم عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية لها التى أكدت أنه يحتاج إلى سماعات طبية وتم تركيبها على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم يعد قادرا على السمع وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه والأسرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فالأب عامل أرزقى، يوما يعمل وآخر بدون عمل ولديه طفلان صغار فى التعليم ويحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب 1500 جنيه شهريا.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «زياد».