نورهان برفقة حنان ترك: أحلى هدية وأجمل مفاجأة في عيد الأضحى

حرصت الفنانة نورهان، على مشاركة جمهورها صورة لها مع الفنانة المعتزلة حنان ترك عبر حسابها على إنستجرام، وذلك أثناء قضاء إجازة العيد معًا في منزل حنان ترك.

وكتبت نورهان: "أحلى هدية وعيدية ليا وأجمل مفاجأة في العيد كانت قلب حنان اللي هي فعلا فيض من الحنان الصورة من أمام منزلها بعد ما استضافتني فيه، واللي واخد الصورة ابنها محمد اللي بادعيلها ربنا يباركلها فيه وفي أولادها القمرات كلهم ويرزقها الحب كله صبا من كل من حولها ويجازيها كل الخير من واسع فضله علي قلبها الأبيض وكنت وما زلت معجبة من معجبينك وأصبحت أشد إعجابًا بعد ما ساعتني رحابة قلبك ومش هنسي نصائحك يا حنان حاضر".

نورهان وحنان ترك

وشاركت حنان ترك جمهورها صورة لها مع ابنتها ولفت الأنظار التشابه الكبير بين الابنة والأم لدرجة أن البعض علق، قائلاً: "نسخة من مامتها".

وكانت حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006، وفي أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني، بعد أن قدمت مسلسل "أخت تريز" الذي عرض في رمضان.

وكانت شاركت الفنانة نورهان فى مسلسل "حكايات جروب الماميز".

أبطال حكايات جروب الماميز

يشار إلى أن مسلسل "حكايات جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

ويعد مسلسل" حكايات جروب الماميز"، وهو أحد اجزاء مسلسل "حكايات"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية على قناة قناة ON TV، ON TV دراما.