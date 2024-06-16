رئيس مياه سوهاج يتفقد مواقع العمل للتأكد من كفاءة التشغيل والصيانة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطة مياه سوهاج غرب المرشحة ومحطة مياه ناصر النقالى، ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة، ومحطة رفع صرف صحى الكاشف ومحطة رفع صرف صحى المساعدة وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل وجاهزية المحطات وفرق الصيانة خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن فرق المناوبة تابعت محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع مراكز المحافظة للتأكد من جاهزية المحطات لتلبية متطلبات المواطنين ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد اعلنت فى وقتا سابق رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الاضحى المبارك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح واستمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة