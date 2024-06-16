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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

في أول أيام عيد الأضحى.. العثور على جثة مجهولة الهوية في قنا

ارشيفية
ارشيفية

سادت حالة من الحزن والقهر في قرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط محافظة قنا، عقب العثور علي جثة شخص خمسيني مجهول الهوية داخل ترعة القرية، وعلي الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلي مكان الواقعة علي الفور.

 جثة شخص خمسيني مجهول الهوية


كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة شخص خمسيني مجهول الهوية غريق داخل ترعة في قرية القبيبة مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل ترعة في قرية القبيبة مركز فرشوط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين التعرف على هويته وتسليمه لذويه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسرعة كشف الهوية.

 

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