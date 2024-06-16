وكيل صحة الفيوم يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه متولى سعد -مدير الشىون الادارية بالمديرية، وهالة أحمد مدير ادارة التمريض، والدكتورة نورهان محمد -عضو ادارة الدعم الفنى، والدكتورة نشوى جلال مديرة العامة بالمرور المفاجئ على 4 وحدات بإدارة لمركز الفيوم، و3 مستشفيات للاطمئنان على جاهزيتها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك.

وبدأ الجولة المفاجئة بالمرور على مستشفى فيديمين المركزي (ب) وتفقد فيها الاستقبال والعلاج الطبيعي والأقسام الداخلية والعلاج الطبيعي والصيدلية والأسنان والكلى وأمر بمجازاة جميع من لم يرتدِ الزي وكارت التعريف، وذلك في حضور الدكتور مبروك الزغبي - مدير المستشفى.

وأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين دون إذن وتحويلهم للتحقيق ،كما تابع توافر المستلزمات الطبيه فى إجازة العيد وامر بتوفير بعض النواقص، مشدداً على التواصل مع مدير إدارة الطوارئ بالمديرية لاستكمال أسطوانات الأكسجين.

وعرضت عليه مشرفة التمريض مشكلة تأخر نتائج بعض تحاليل مرضى الكلى فقام بالاتصال بمديرة إدارة المعامل بالمديرية لحل هذه المشكلة.

متابعة تطعيم الأطفال

وقام بالمرور على الوحدة الصحية الواقعة داخل المستشفى واطمأن على سير العمل بها حيث كانت تجرى بها جلسة تطعيم أطفال وقام بسؤال المترددين عن رضاهم عن الخدمة في الوحدة فأجابوا بأنهم لا يواجهون أى مشكلة أثناء حصولهم على الخدمة بالوحدة.

بعد ذلك توجه إلى وحدة بني صالح التابعة لإدارة مركز الفيوم وقام بتفقد الاستقبال والملفات والأسنان والمعمل وتنظيم الأسرة والصيدلية، وأمر بفحص الدفاتر وتحويل 3 أطباء أسنان متغيبين دون إذن للتحقيق كما أمر بمجازاة الطبيب البشرى وفنية المعمل لعدم ارتدائهما كارت التعريف.

وكلف وكيل وزارة الصحة، بالتواصل مع الدكتور رضا تاج مدير الإدارة الصحية بمركز الفيوم لإصلاح بعض الأعطال الموجودة بالوحدة، وتابع وحدة زاوية الكرادسة التابعة أيضا لمركز الفيوم، وشدد على فحص دفاتر الحضور والانصراف وقرر مجازاة المراقب الصحي لعدم ارتدائه كارت التعريف.

وتفقد الاستقبال وتنظيم الأسرة وقام بصرف مكافأة فورية شخصية للممرضة جيهان فتحي حسان ممرضة تنظيم الأسرة، وذلك لكفاءتها العلمية بعدما اختبر معلوماتها، كما تفقد غرفة الملفات وأمر بصرف مكافأة من الإدارة للممرضة رضا مصطفى أحمد مسئولة غرفة الملفات، ثم تفقد عيادة الأسنان والصيدلية وسال عن نواقص الأدوية وعن تردد عيادة الأسنان، وعلم أثناء مروره على غرفة التعقيم بوجود اوتوكلاف معطل فقام بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لإصلاحه أو توفير بديل آخر.

وواصل المرور إلى مستشفى إطسا المركزي فى وجود الدكتور حسام خليل مدير المستشفى، وتفقد الاستقبال والأسنان والعلاج الطبيعي والمعمل والأشعة والكلى والداخلى والأطفال والنساء والعناية، وأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق، مطالباً بإعادة توزيع أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي المتغيبين عن العمل دون والتواصل مع مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية لتوفير أطباء عناية مركزة للمستشفى، وأمر بالتواصل مع مديرة التموين الطبي بالمديرية لتوفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى.

وأثناء تواجد بقسم الكلى الصناعى، قام أحد المرضى بالشكوى من شراء الدم فامر بتكليف الاخصائيين الاجتماعيين بإنهاء الإجراءات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة دون تحرك المرضى من جلسات الغسيل تخفيفا عن كاهل المرضى.

وأمر بمجازاة العاملين الذين لم يرتدوا كارت التعريف، وأثناء مروره على قسم الباطنة قام بسؤال إحدى المريضات التي كانت تعلق محلول به حديد.

واطلع على تذكرتها وملفها الطبي وأمر الصيادلة الإكلينيكيين بعمل بروتوكول لصرف الحديد يعمم على جميع أقسام المستشفى وجميع المستشفيات بالتواصل مع إدارة الصيدلة بالمديرية.

وحرص على متابعة وحدة قرية ابجيج الصحية التابعة لمركز الفيوم أثناء فترة النوباتجية، وقام بتفقد الاستقبال وأمر التواصل مع مدير إدارة الطوارئ بالمديرية لتوفير أسطوانة أكسجين تحتاجها الوحدة.

وتفقد مستشفى الحميات بالفيوم ولم يجد مدير المستشفى أو نائبه فأمر بإحالتهما للتحقيق لعدم تواجدهما أثناء المرور وتفقد الاستقبال وأمره بإعادة تدريب ممرضة الاستقبال ومجازاة الكاتب لعدم ارتدائه كارت التعريف كما قام بمتابعة حالة طفل محتجز بالعناية ويحتاج إلى التحويل للتأمين الصحي لاستكمال علاجه وناقش طبيب العناية فى الحالة ثم قام بالاتصال بمدير مستشفى التامين لعمل اللازم كما قام بالاتصال بمدير المستشفى العام لإرسال طبيب مخ وأعصاب لتقييم الحالة.

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