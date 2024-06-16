الاحـ ـتلال يحتجز 9300 معتقل فلسطيني (شاهد)

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبدالله الزغاري، أن الاحتلال ينفذ عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين لتقويض حقهم في التعبير عن إرادتهم.

وتابع "الزغاوي" خلال تصريحاته عبر فضائية "ألقاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، الاحـ ـتلال يحتجز 9300 معتقل فلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم المحاكم العسكرية لشرعنة عمليات الاعتقال الإداري كسياسة عقابية بحق الفلسطينيين.

وأوضح الزغاري أن الاحتلال ينشئ سجونا سرية لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين وممارسة كل نواع التعذيب بحقهم.

الأمم المتحدة ترحب بـ"هدنة إسرائيل" في غزة





وفي إطار آخر، رحبت الأمم المتحدة بإعلان إسرائيل، الأحد، هدنة يومية في العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة، مع مطالبتها بأن "يؤدي ذلك إلى إجراءات ملموسة أخرى" لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما صرح متحدث في جنيف لوكالة فرانس برس.

وقال ينس ليرك المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "نرحب بهذا الإعلان، ولكن بالتأكيد، لم يترجم هذا الأمر حتى الآن بمزيد من المساعدة للسكان المحتاجين" إليها.

الهدنة التكتيكية جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن "هدنة تكتيكية" في جنوبي قطاع غزة للسماح بإيصال كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية.

قال الجيش إن الهدنة ستبدأ في منطقة رفح الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) وستظل سارية حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش ظهرا).

أضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه الهدنات ستكون يوميا حتى إشعار آخر.

ذكر الجيش أن هذه الهدنة تهدف إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل- نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الواردة - والسفر بأمان إلى طريق صلاح الدين السريع- طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب- لتوصيل الإمدادات إلى أجزاء أخرى من غزة.

الهدنة التكتيكية تجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.

ويعاني المعبر من اختناق منذ أن توغلت القوات البرية الإسرائيلية في رفح في أوائل شهر مايو.

وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 8 أشهر ضد حركة حماس إلى دخول غزة في أزمة إنسانية، حيث أفادت الأمم المتحدة عن انتشار الجوع على نطاق واسع.