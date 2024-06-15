مستشار رئيس فلسطين: غالبية سكان غزة ضد الحرب ومن أدخلهم بها

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن أكثر من مليون شخص خرجوا في 2011 ضد حكم حماس بغزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم السبت.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن غالبية سكان غزة ضد الحرب ومن أدخلهم بها، موضحًا أن سكان غزة لم يوافقوا على الحرب الحالية.

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ37296

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37296 شهيد و 85197 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعبر حساب الوزارة على فيسبوك، أشارت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيد و 95 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 253 على قطاع غزة .