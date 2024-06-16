الفيوم تناقش مشكلات انقطاعات وضعف ضغوط مياه الشرب بعدة مناطق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً طارئاً، اليوم، مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة مشكلة انقطاعات وضعف ضغوط مياه الشرب بعدد من المناطق، والإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشكلات، وضمان وصول المياه لجميع المواطنين، في ظل هذه الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وسيد سلطان عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صابر مدير عام الصيانة والتشغيل بشركة الكهرباء، و حسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، عدداً من المشكلات وشكاوى المواطنين بشأن انقطاع أو ضعف ضغوط مياه الشرب بعدد من المناطق، وناقش رؤساء مجالس المدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في آلية حل هذه المشكلات بشكل عاجل، والإجراءات التي يمكن تنفيذها لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين.

مراجعة نوبتجيات مندوبى شركة المياه

ووجه المحافظ، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، بالتنسيق مع رؤساء المدن، بضرورة مراجعة نوبتجية مندوبي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز السيطرة، ونوبتجيات العاملين بشبكات المياه والصرف الصحي بالمراكز، طوال فترة العيد، لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين بشأن انقطاعات المياه أو ضعف ضغوطها، كما وجه رؤساء مجالس المدن، بالتواصل المستمر مع مسئولي مياه الشرب بمختلف المراكز، وإعداد تقرير شامل بالشكاوى التي تم تلقيها من المواطنين والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشكاوى، وكذلك مراجعة سيارات مجالس المدن المخصصة لنقل مياه الشرب، ووضع هذه السيارات تحت تصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتوجيهها إلى المناطق ذات المشكلات، والنقاط الساخنة، تحت إشراف سكرتير عام المحافظة المساعد ومركز سيطرة الشبكة الوطنية.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بتدقيق معلومات البلاغات الواردة بشأن انقطاعات مياه الشرب، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، قبل إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبلاغ، توفيراً للوقت والجهد، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل بسيارات نقل المياه، للمناطق التي تعاني من مشكلة انقطاع أو ضعف ضغوط مياه الشرب، فور تلقي البلاغ، للتخفيف على المواطنين، خصوصاً في ظل الموجة الحارة التي تعانيها البلاد هذه الأيام.

وأكد الأنصاري جميع القيادات التنفيذية بضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.