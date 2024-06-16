مراكز الشباب تستقبل المواطنين بالمحافظات احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

في أولى أيام مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استقبال مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية مئات الآلاف في الصباح الباكر من المصلين لأداء شعائر صلاة عيدالأضحى المبارك، والاحتفال بمظاهر العيد في إطار مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب.



وتواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بعد نجاحها الكبير فى الأعوام الماضية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.



كما ترفع كافة المديريات درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الاضحى المبارك، من خلال غرف العمليات لمتابعة سير فعاليات الاحتفال بعيد الاضحى المبارك بكافة مراكز الشباب بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة.



وكانت الوزارة قد خصصت بالتعاون مع وزارة الأوقاف ساحات مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد.



وتوافد المصلين من مختلف القرى والمدن والنجوع على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب بكافة محافظات مصر، فقد تم تجهيز الساحات والملاعب منذ أمس من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين الشباب من أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية ، و بعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال احتفالا بالعيد .



وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.



