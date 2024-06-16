مباحثات مصرية روسية للتبادل العلمي في الطاقة النووية

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مباحثات مع روسيا لبحث التعاون في مجال الطاقة النووية.

وبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل التعاون مع الجامعة الوطنية للأبحاث النووية MEPHI ومعهد موسكو للعمارة في مجال الطاقة النووية.

جاء ذلك خلال خلال زيارة وزير التعليم العالي للجامعة الوطنية للأبحاث النووية ضمن الزيارة التي أجراها الوزير لدولة روسيا الإتحادية.

إعداد كوادر في الطاقة النووية

وبحث الجانبان المصري والروسي أوجه تبادل الطلاب والأساتذة في مجال الطاقة النووية وعلومها.

كما بحث الجانبان أوجه التعاون العلمي بين الجانبين وبخاصة في مجالي الرياضيات والفيزياء والاستفادة من الخبرات الروسية في هذين المجالين.

ويستهدف هذا التعاون العلمي إعداد كوادر من المتخصصين في مجال الطاقة النووية بجمهورية مصر العربية.

واقترح وزير التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة من العلماء في مصر وروسيا للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في الطاقة النووية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمشروع محطة الضبعة النووية بمصر .

ووجه وزير التعليم العالي الدعوة لأعضاء الجامعة الوطنية للأبحاث النووية لزيارة جمهورية مصر العربية للوقوف على الخطوات الإجرائية والتنفيذية لأوجه التعاون المشترك.

واستقبل وزير التعليم العالي والوفد المرافق له الدكتور فلاديمير شيفيتشينكو رئيس الجامعة الوطنية للأبحاث النووية.

أعقب ذلك زيارة تفقدية لوزير التعليم العالي لمعامل الليزر والنانوتكنولوجي ومركز أبحاث الطب النووي ومعامل الكيمياء التصنيعية وكذلك متحف علماء روسيا والذي يضم كوكبة من العلماء الحاصلين على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز الدولية في مجالات الفيزياء والرياضيات والليزر.

وزار وزير التعليم العالي معهد موسكو للعمارة والتخطيط استقبله خلالها الدكتور ديمتري شيفيدكوفسكي مدير المعهد.

واستعرض وزير التعليم العالي جهود الدولة المصرية بشأن التوسع في إنشاء المدن الجديدة وكذلك الطفرة التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي المصرية من التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التكنولوجية.

وناقش الجانبان أوجه الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية بمعهد موسكو للعمارة والتخطيط في دعم تلك الجهود، خاصة وأن معهد موسكو للعمارة يعد أقدم معاهد العمارة والتخطيط بجمهورية روسيا الاتحادية.

كما بحث الجانبان أوجه التبادل الطلابي وتبادل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والاستفادة من النشر العلمي الدولي المشترك.