تفاصيل احتجاز دواعش لرهينتان في سجن روسي

احتجزت عناصر من تنظيم داعش معتقلون بسجن في منطقة روستوف جنوب البلاد باحتجاز حارسين رهينتين، على ما أعلنت إدارة السجون اليوم الأحد.

وأفادت إدارة السجون في بيان أن "الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال الرقم 1 في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين"، مضيفة أن "المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهينتين"، وفق فرانس برس.

من جهته قال مصدر في قوات الأمن رداً على أسئلة وكالة "تاس" الرسمية، إن بين محتجزي الحارسين عناصر من "داعش" كان من المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة لاتهامهم بـ"الإرهاب".

هجوم كروكوس

يذكر أنه في 22 مارس الفائت، فتح مسلحون النار داخل قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، ما أسفر عن سقوط 144 قتيلاً على الأقل وإصابة 360 آخرين، في أعلى حصيلة اعتداء على الأراضي الروسية منذ 2004.

وتبنى "داعش" الهجوم. واعتقل 20 شخصاً منذ ذلك الحين، بينهم المهاجمون الأربعة وجميعهم يتحدرون من طاجيكستان، الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والمجاورة لأفغانستان.

روسيا تعترف

وفي 24 مايو الماضي، أقرت روسيا للمرة الأولى بمسؤولية "داعش" عن الاعتداء. وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إنه "تبين خلال التحقيق أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق له عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان"، حسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.

فيما وجه بورتنيكوف، خلال اجتماع لمدراء الأجهزة الأمنية لبلدان رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، أصابع الاتهام إلى حلف شمال الأطلسي. وزعم أن دول الناتو تساعد في إرسال المرتزقة ومسلحي المنظمات الإرهابية إلى أوكرانيا.

أتى ذلك بعدما حاولت موسكو مراراً ربط أوكرانيا والغرب بالهجوم الإرهابي، حيث أعلنت سابقاً أن المنفذين الذين ألقت القبض على عدد منهم كانوا متجهين إلى العاصمة كييف بعد العملية.