زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم تقديم مقترحات سلام إلى روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا ما أن تحظى بموافقة المجتمع الدولي.

وقال زيلينسكي، في افتتاح أول قمة للسلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا: «حين تصبح خطة العمل على الطاولة، و(تكون) شفافة بالنسبة الى الشعوب ويوافق عليها الجميع، سيتم إبلاغها الى ممثلي روسيا بحيث نتمكن فعلا من وضع حد للحرب».

والتقى عشرات من قادة دول العالم، اليوم السبت، في سويسرا، في قمة حول السلام في أوكرانيا، بحضور زيلينسكي، غير أنه يُنظر إليها في غياب روسيا على أنها مجرد خطوة أولى في آلية طويلة.

وأعرب زيلينسكي عند بدء القمة عن أمله في التوصل «إلى سلام عادل بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا أن «كل ما سيتم الاتفاق عليه سيكون جزءا من عملية إعادة السلام الذي نحتاج إليه جميعا».

وقال: «سنرى التاريخ يتحقق خلال هذه القمة».

وسعت سويسرا التي تستضيف القمة على مدى يومين في منتجع بورغنستوك الجبلي الفخم للحد من التوقعات، فأعلنت أن الاجتماع يرسي الأسس لمسار سلام مع ترقب عقد اجتماعات قمة في المستقبل بمشاركة موسكو.

ويحضر المؤتمر زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وكذلك رئيس الاتحاد الأوروبي وزعماء كولومبيا وتشيلي وفنلندا وغانا وكينيا وبولندا.



بدوره، قال الكرملين، اليوم السبت، إن رد فعل الغرب على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيكل أمني جديد ومحادثات سلام مع أوكرانيا كان غير بناء.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك رد فعل رسمي على مقترحات بوتين، نقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله هناك الكثير منها، قدر كبير منها.. ردود فعل رسمية وتصريحات رسمية ذات طبيعة غير بناءة.