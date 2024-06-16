في أول أيام عيد الأضحى.. مفاجأة بأسعار اللحوم والدواجن

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-6-2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارًا نسبيًا بالرغم من زيادة الطلب.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء ، نرصد لكم من خلال السطور القليلة القادمة ، أسعار اللحوم بأنواعها و الدواجن فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو اللحم الضأن: يتراوح بين 250 و500 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الحمراء (بتلو): من 350 إلى 500 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز الكبير: من 280 إلى 390 جنيهًا.

كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 إلى 450 جنيهًا.

متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

لحم ضأن بعظم: من 320 إلى 460 جنيهًا.

سعر اللحم المفروم البلدي: بين 240 و300 جنيه للكيلو.

سعر السجق البلدي: 350 جنيهًا للكيلو.

سعر السجق المستورد: 180 جنيهًا للكيلو.







أعلنت بورصة الدواجن عن تحديث أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 16 يونيو 2024، حيث بلغت 80 جنيهًا في المزرعة وتباع للمستهلك بـ89 جنيهًا. يأتي هذا بعد تراجع الأسعار بنحو 11 جنيهًا للكيلو قبل يومين، بسبب قلة القوة الشرائية بالتزامن مع موسم عيد الأضحى الذي يشهد إقبالًا على شراء الأضاحي واللحوم الحمراء.

استقرار أسعار الدواجن البيضاء

وفقًا لبورصة الدواجن، تشهد أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا اليوم الأحد 16 يونيو 2024.

أسعار الدواجن اليوم

نستعرض فيما يلي أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن:

الرومي: 170 جنيهًا للكيلو

أجنحة الرومي: 145 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدي: 105 جنيهات في المزرعة، و115 جنيهًا للمستهلك

البانيه: 185 جنيهًا للكيلو

أسعار البط اليوم

البط البلدي: 122 جنيهًا للكيلو

أوراك الدجاج: 115 جنيهًا للمستهلك

صدور الدجاج: 110 جنيهات

الكتكوت الساسو: يتراوح بين 17 و18 جنيهًا

كتكوت الجيل الثاني: يتراوح بين 13.5 و14.5 جنيهًا

كتكوت روزي بيور: يتراوح بين 11 و14 جنيهًا

الكتكوت البلدي: يتراوح بين 8.7 و12 جنيهًا

الكتكوت الهجين: يتراوح بين 12 و14 جنيهًا

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