ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024

ارتفعت أسعار الذهب العلمية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% لتسجل أعلى مستوى للأونصة عند 2341 دولار، ويغلق تداولات الأسبوع عند 2332 دولار للأونصة، وذلك بعد ثلاث أسابيع من الهبوط منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولارًا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

فيما شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى تراجع على عكس المتوقع، إذ سجل عيار 21 نحو 3140 جنيهًا للشراء و3,120 جنيه للبيع.









أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى

سعر الجرام عيار 24

3588 جنيهًا للشراء و3565 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

3140 جنيهًا للشراء و 3,120 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 18

2691 جنيهًا للشراء و 2674 جنيهًا للبيع.

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