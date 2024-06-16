عاجل
عاجل.. مقتل محتجزي الرهينتين في مركز روستوف جنوب روسيا
الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 16 يونيو 2024

عملات أجنبية
عملات أجنبية

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاحد 16-6-2024 استقراراً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك العاملة داخل مصر.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء ، نرصد لكم من خلال السطور القليلة القادمة ، أسعار أهم العملات الأجنبيه ، أمام الجنيه المصري ، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

 

إقرأ أيضًا .. تراجع أسعار الذهب  


تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والأشهر الثلاث المقبلة


سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع. 

 

لمزيد من الاخبار إضغط هنا 

مواد متعلقة

دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

بعد عيد الأضحى .. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

بنوك مستثناة من أجازة عيد الأضحى

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والأشهر الثلاث المقبلة
الجريدة الورقية