أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 16 يونيو 2024

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاحد 16-6-2024 استقراراً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك العاملة داخل مصر.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء ، نرصد لكم من خلال السطور القليلة القادمة ، أسعار أهم العملات الأجنبيه ، أمام الجنيه المصري ، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

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