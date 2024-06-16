الري: رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

فى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

وقال الدكتور سويلم، إن العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

وأضاف أنه ومع موجة الحرارة الشديدة التي تمر بها البلاد حاليا .. فقد حدث يوم السبت الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٤ توقف بمحولات الكهرباء المغذية لمحطات رفع البستان بمحافظة البحيرة، حيث قامت أجهزة الوزارة علي الفور بالتنسيق مع شركة الكهرباء لربط المحطة على محولات طلمبات النصر لحين إصلاح المحولات، وفي ذات التوقيت قامت أجهزة توزيع المياه بالوزارة بعمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية خلال فترة نقل الأحمال وتم عودة العمل بمحطات رفع البستان.

